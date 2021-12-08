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Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила о неповторимом пути Нины Ургант в искусстве

Общество
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила о неповторимом пути Нины Ургант в искусстве
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Санкт-Петербург, 8 декабря. Уход из жизни народной артистки РСФСР Нины Ургант стал огромной потерей для всех. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова. Телеграмму с ее речью прочли на церемонии прощания с актрисой в Петербурге.

По словам министра культуры, уникальный талант, преданность избранному делу и обаяние позволили Нине Ургант найти свой неповторимый путь в искусстве. Любимова заявила, что сценические работы артистки интересны и самобытны, а фильмы с ней обогатили золотой фонд отечественного кинематографа.

«Добрая память о Нине Николаевне сохранится в профессиональном сообществе и сердцах людей, знавших и любящих ее творчества», — отметила Любимова.

Любимова выразила глубокие соболезнования всем близким и родственникам выдающейся актрисы. Телеграммы с соболезнованиями также направили министр обороны РФ Сергей Шойгу и директор СВР Сергей Нарышкин.

Церемония прощания с 92-летней актрисой Ниной Ургант началась в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Проститься с талантливой артисткой пришли поклонники ее творчества, родные и близкие.

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министр культуры ольга любимова нина ургант
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