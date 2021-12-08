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Глава Минобороны РФ Шойгу назвал Нину Ургант актрисой необыкновенного таланта

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 12:46
Общество
Глава Минобороны РФ Шойгу назвал Нину Ургант актрисой необыкновенного таланта
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 8 декабря. На церемонии прощания с актрисой Ниной Ургант в Александринском театре была зачитана телеграмма от министра обороны России Сергея Шойгу, который выразил соболезнования в связи с уходом из жизни великой артистки.

Шойгу отметил, что Ургант была актрисой необыкновенного таланта и обладала бесконечной преданностью к профессии.

«Созданные ею в театре и кино незабываемые образы снискали всенародную любовь и стали примером высокого мастерства для многих поколений артистов», — заявил Шойгу.

По словам министра обороны, гимном стойкости и несгибаемой воли к победе навсегда останется для всех исполненная роль в фильме «Белорусский вокзал». Шойгу также передал слова сочувствия и поддержки всей семье Нине Николаевне.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с 92-летней актрисой Ниной Ургант началась в Александринском театре в Санкт-Петербурге, с которым связана ее творческая судьба. Проститься со звездой «Белорусского вокзала» пришли не только поклонники ее творчества, родные и близкие, но и официальные лица.

 

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Сергей Шойгу церемония прощания нина ургант
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