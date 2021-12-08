Михаил Боярский пришел проститься с Ниной Ургант в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 декабря. Актеры и режиссеры приходят проститься с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант. Среди участников траурной церемонии был Михаил Боярский.

Гражданская панихида проходит в Александринском театре, в котором долгие годы работала знаменитая актриса. В театре назвали уход актрисы из жизни настоящей трагедией.

Проститься со звездой театра и кино пришли ее коллеги, в том числе Михаил Боярский.

«Она для меня была тетей. Наши два клана переплелись. Она была всегда хлебосольная, всегда внимательная. Я пришел, чтобы знали моя мама и отец, что я передал соболезнования», — заявил артист.

Проводить Нину Ургант в последний путь также пришли режиссер и художественный руководитель Александринки Валерий Фокин и вице-губернатор Борис Пиотровский. На траурной церемонии присутствует семья артистки, в том числе ее внук Иван Ургант, для которого бабушка имела большое значение.

Народная артистка РСФСР умерла 3 декабря. Ей было 92 года. Любой желающий может проститься с актрисой до полудня. После чего пройдет траурная церемония в семейном кругу.