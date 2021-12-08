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«Петербург поплывет, и это ужасно»: политик Амосов оценил уборку снега в Северной столице

Общество
«Петербург поплывет, и это ужасно»: политик Амосов оценил уборку снега в Северной столице
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Жители Петербурга продолжают критиковать хаотичную уборку снега. В некоторых районах тротуары и проезжие части так и не почистили полностью. Синоптики предупреждают о резком потеплении — всего через пару дней температура станет плюсовой. А значит, город ждет новый коллапс. В этом уверен общественный и политический деятель, а в недалеком прошлом и кандидат на должность губернатора Петербурга Михаил Амосов. Своей точкой зрения он поделился в беседе с ФАН.

«Петербург поплывет, и это ужасно. Я предполагаю, что битых машин будет еще больше. Кучи снега, которые сейчас есть в городе, их вывезти не смогут — не успеют. Потому что не хватает у них силенок на это», — высказался политик.

«Петербург поплывет и это ужасно»: политик Амосов высказался об уборке снега в Северной столице
Народные новости /

За качество уборки снега Смольный ругают уже не первый год. И если раньше руководство города несвоевременную уборочную кампанию объясняло промахами предыдущей команды, уверяя, что им досталось «тяжелое наследство», то теперь, уверен Амосов, перекладывать ответственность не на кого, и нужна срочная серьезная реформа хозяйственной сферы.

«Петербург поплывет и это ужасно»: политик Амосов высказался об уборке снега в Северной столице
Народные новости /

«Понятно, что нужна серьезная реформа. И затеять ее может только городское правительство. Потому что это большая организационная работа должна быть, которая поможет нам выстроить такую же стройную прозрачную систему с четкой ответственностью, как в соседних странах. Мы знаем, что в Эстонии и Хельсинки тоже снег, но убирается все в миллион раз лучше. Потому что четко там все распределено, и понятно, где убирает город, а где ТСЖ, и кто за что отвечает», — заявил Амосов.

«Петербург поплывет и это ужасно»: политик Амосов высказался об уборке снега в Северной столице
Невские Новости /

Кроме того, собеседник ФАН настаивает на введении серьезных штрафов за некачественную уборку снега, как в Европе. Амосов считает, что только наказание рублем избавит петербуржцев от недобросовестной работы коммунальщиков.

«В той же Эстонии, если не убирается снег хорошо тем же ТСЖ, или не убраны тротуары, то там предусмотрены определенные штрафные санкции. И до них, как правило, не доходит, потому что все знают, что есть ответственность, и четко работает система — сначала делают замечание, потом штрафуют. Я вот не слышал никогда, чтоб кого-то у нас оштрафовали за плохо убранный снег. Нет такого! Почему — потому что у нас просто выговоры и журят. То есть работает такая старая советско-командная система в этой сфере. А она уже устарела и не срабатывает на том уровне, на котором должна срабатывать в современном мире», — объяснил Амосов.

Сейчас жители Санкт-Петербурга массово жалуются в Сети, что ни на улице, ни во дворах дороги песком не посыпаны. Похоже, городские власти решили, что лечение петербуржцев, получивших травмы из-за гололеда, обойдется им дешевле, чем песок.

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