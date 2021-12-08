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Штукатурка в форме самурая без головы отвалилась с фасада Эрмитажа в Петербурге

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 11:23
Общество
Штукатурка в форме самурая без головы отвалилась с фасада Эрмитажа в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 8 декабря. Небольшой фрагмент штукатурки отвалился с фасада Главного штаба Государственного Эрмитажа в Петербурге.

Соответствующие фотографии появились в социальных сетях. Интернет-пользователи отмечают, что появившийся скол имеет форму самурая без головы.

Штукатурка в форме самурая без головы отвалилась с фасада Эрмитажа в Петербурге
Prt Scr Telegram / Аварийный Петербург

На данный момент неизвестно, что послужило причиной обрушения штукатурки. Похожая ситуация произошла на улице Чайковского, где с исторического здания обрушилась лепнина. Штукатурка с балкона третьего этажа упала прямо на пешеходную зону.

Историческое здание ранее загорелось на улице Розенштейна в Петербурге. Отмечается, что площадь возгорания превысила 1,5 тыс. квадратных метров.

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Все новости / Общество / Штукатурка в форме самурая без головы отвалилась с фасада Эрмитажа в Петербурге
петербург эрмитаж штукатурка
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