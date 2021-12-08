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Петербург прощается с актрисой Ниной Ургант

Общество
Петербург прощается с актрисой Ниной Ургант
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Санкт-Петербург, 8 декабря. Церемония прощания с 92-летней актрисой Ниной Ургант началась в Александринском театре в Санкт-Петербурге, с которым связана ее творческая судьба.

Проститься со звездой «Белорусского вокзала» пришли не только поклонники ее творчества, родные и близкие, но и официальные лица. Гражданская панихида началась в 10:00. С 11:00 до 12:00 по московскому времени к гробу Ургант можно будет возложить цветы. Принять участие в церемонии смогут все желающие.

Смерть Ургант является большой утратой для Александринского театра, где она создала десятки ярких образов. Труппа скорбит вместе с семьей актрисы. С полудня прощание со знаменитостью пройдет в узком кругу. Члены семьи решили не указывать место, где состоятся похороны.

Народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни 3 декабря. Телеведущий Иван Ургант опубликовал в Сети трогательный пост о бабушке с воспоминаниями из детства. Он рассказал, что поддерживал теплые отношения с матерью своего отца и прислушивался к ее мнению.

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