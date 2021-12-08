Синоптик Леус предупредил о морозе и снеге в Петербурге 8 декабря

Санкт-Петербург, 8 декабря. Морозная и снежная погода сохранится в Санкт-Петербурге 8 декабря. Об этом предупредил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Метеорологические условия в городе будут формироваться под влиянием тыловой части уходящего циклона. В дневное время в Северной столице столбики термометров покажут от 12 до 14 градусов мороза. В Ленинградской области температура воздуха опустится от −11 до −16 градусов.

«При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег, а температурные показатели будут на 12-13 градусов ниже положенных по климату», — написал синоптик на своей странице в соцсети Facebook.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба. Показатель выше нормы и будет увеличиваться.

Как сообщалось ранее, четыре российских региона окажутся в эпицентре аномального холода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.