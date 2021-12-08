Как сделать Санкт-Петербург комфортным для проживания городом

В Москве на этой неделе ввели в строй сразу десять станций метро, а в Санкт-Петербурге такое же количество станций обещают открыть лишь к 2036 году. В проекте бюджета Петербурга на 2022–2024 годы Смольный обещает выделить 150 миллиардов рублей на строительство метро, но будут ли при этом открыты новые станции, неизвестно.

Почему инфраструктурное развитие Санкт-Петербурга так катастрофически отстает от Москвы? Когда в Петербурге появятся современные транспортно-пересадочные узлы, которые строятся сейчас во всех современных городах? Кто и как будет развивать промышленные окраины по периметру города, такие как промзона «Горская»?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят специалисты:

Прозорова Елена Михайловна , консультант-аналитик;

, консультант-аналитик; Избяков Олег Александрович , лидер проекта развития территории «Горская» ООО «Мегалайн»;

, лидер проекта развития территории «Горская» ООО «Мегалайн»; Коломин Александр Николаевич , лидер проекта создания транспортно-пересадочных узлов ООО «Мегалайн».

, лидер проекта создания транспортно-пересадочных узлов ООО «Мегалайн». Бредец Алла Владимировна, руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» в Санкт-Петербурге.

Пресс-конференция состоится в среду, 8 декабря, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Контакты пресс-центра «Патриот»:

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