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Как сделать Санкт-Петербург комфортным для проживания городом
Общество
Как сделать Санкт-Петербург комфортным для проживания городом
Невские Новости  /  Леся Можаева

В Москве на этой неделе ввели в строй сразу десять станций метро, а в Санкт-Петербурге такое же количество станций обещают открыть лишь к 2036 году. В проекте бюджета Петербурга на 2022–2024 годы Смольный обещает выделить 150 миллиардов рублей на строительство метро, но будут ли при этом открыты новые станции, неизвестно.

Почему инфраструктурное развитие Санкт-Петербурга так катастрофически отстает от Москвы? Когда в Петербурге появятся современные транспортно-пересадочные узлы, которые строятся сейчас во всех современных городах? Кто и как будет развивать промышленные окраины по периметру города, такие как промзона «Горская»?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят специалисты:

  • Прозорова Елена Михайловна, консультант-аналитик;
  • Избяков Олег Александрович, лидер проекта развития территории «Горская» ООО «Мегалайн»;
  • Коломин Александр Николаевич, лидер проекта создания транспортно-пересадочных узлов ООО «Мегалайн».
  • Бредец Алла Владимировна, руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» в Санкт-Петербурге.

Пресс-конференция состоится в среду, 8 декабря, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +7 999 214 8054, +79006216038

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