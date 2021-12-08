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Автоколонна доставила главную новогоднюю ель Петербурга на Дворцовую площадь

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 05:31
Общество
Автоколонна доставила главную новогоднюю ель Петербурга на Дворцовую площадь
Невские Новости  /  Карина Зварич

Санкт-Петербург, 8 декабря. Новогоднее дерево срубили в Приозерском районе Ленобласти. В ночь на 8 декабря ель прибыла на Дворцовую площадь для последующей установки и украшения.

Работы по украшению новогодней ели будут производиться до 20 декабря. По словам директора городского центра рекламы и праздничного оформления Андрея Чистякова, решение оперативно доставить дерево в Петербург приняли из-за усилившихся морозов, пишет ТАСС.

Традиционно, петербуржцы выбирали, какая ель будет украшать Дворцовую площадь в 2021 году. Голосование было открыто с 29 сентября по 1 октября. Большинство горожан выступили за установку живого дерева. До 2020 года на площади стояла искусственная ель.

Автоколонна доставила главную новогоднюю ель Петербурга на Дворцовую площадь
Невские Новости

Новогоднее настроение появилось у петербуржцев с первым снегопадом и образования покрова. Но оптимизм горожан начал резко падать, когда власти Петербурга оказались не готовы к расчистке улиц от сугробов. Из-за коллапса на дорогах наблюдались пробки, а местные жители жалуются на гололед. Губернатор Александр Беглов заверяет, что город подготовлен к зиме, но на деле все оказалось иначе.

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