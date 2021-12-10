Крыши петербургских остановок проваливаются под тяжестью снега

Крыши остановок проваливаются под тяжестью снега в Санкт-Петербурге. Поликарбонат, который чаще всего используется для оборудования мест посадки в автобусы, не выдерживает и лопается прямо на глазах горожан, ждущих транспорт. Петербуржцы надеются, что чиновники все-таки заметят новую проблему, которую принесли циклоны «Бенедикт» и «Даниэль». Однако надежд на это мало.

vk.com / Prt Scr

«У нас рядом с городской районной администрацией у остановки крыша прогнулась от избытка снега. И крыша не из стекла, а из поликарбоната. Ждем. Конечно, шанс, что кто-то из администрации воспользуется общественным транспортом или остановкой, весьма мал. Остановка, кстати, рядом с женской консультацией и пенсионным фондом, так что скамейка на остановке весьма популярна, теперь с риском для жизни. А при учете, что интервал движения автобусов увеличен из-за редкой для России аномалии зимой — снега — с 10 минут до 26, ждать приходится долго», — рассказал один из пользователей сети «Вконтакте».

Prt Scr vk.com / Санкт-Петербург Live

Петербуржцы уверены, что в «снежных проблемах» города виновны коммунальщики и нынешняя власть. Жители Северной столицы в очередной раз убедились, что для администрации города зима в декабре пришла неожиданно.

vk.com / Prt Scr

«Кто ж знал, что будет снег, кто ж знал, что снег тяжелый. Откуда снег в России, вы что? Глупость какую-то говорите», — оставляют саркастические комментарии петербуржцы в Сети.

Циклоны «Бенедикт» и «Даниэль» оставили после себя снежные завалы и головную боль для коммунальщиков. Петербургские власти во главе с губернатором Александром Бегловым отчитались, что город со снегопадом справился, однако жители то и дело высказываются о работе властей в период снежного коллапса не в самом положительном ключе. Так, в социальных сетях горожане отмечают, что коммунальщики сгребают снег с дорог в одни кучи и формируют гигантские горы, что мешает движению пешеходов.