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Медвежье семейство из Нижне-Свирского заповедника попало в фотоловушку

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 21:01
Общество
Медвежье семейство из Нижне-Свирского заповедника попало в фотоловушку
vk.com  /  Центр спасения медвежат-сирот

Санкт-Петербург, 7 декабря. Мама-медведица попалась в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника вместе с четырьмя детенышами.

Сейчас семейство медведей уже отправилось спать в берлогу. Животных удалось заснять в середине ноября, перед тем, как они отправятся спать до следующей зимы. Если оттепелей не будет, в следующий раз медвежье семейство можно будет посмотреть только весной 2022 года.

Как оказалось, животные нашли видеокамеру уже давно. Медведица-мама отнеслась к ней вполне спокойно, а вот любопытные медвежата обрадовались и решили попробовать ее «на зубок».

У бурых медведей очень редко рождается четверо и более детенышей. В Нижне-Свирском заповеднике подобный случай можно было наблюдать последний раз в 1980-х годах.

Медвежата очень любят играть, наблюдать за этим крайне забавно. В Тверской области сняли умилительное видео с игрой косолапых во время снегопада.

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