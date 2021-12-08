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Коммунальщики закидывают зеленые насаждения грязной кашей из снега и соли

Общество
Коммунальщики закидывают зеленые насаждения грязной кашей из снега и соли
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Сотрудники коммунальных служб решили упростить себе задачу в уборке снега. Грязную кашу, содержащую химические элементы, коммунальщики закидывают на газоны с деревьями.

Последствия циклонов «Бенедикт» и «Даниэль» серьезно ударили по нынешней Администрации Санкт-Петербурга. По сути, снегоуборочная миссия провалена. И чтобы хоть как-то справиться с проблемой, уборщики используют самые разные методы.

Коммунальщики закидывают зеленые насаждения грязной кашей из снега и соли
Prt Scr /

«А почему на улице Благодатной вся грязь с дороги с солью и маслами скидывается прямиком на газоны с деревьями? Вы не знаете, что так чистить дороги категорически нельзя по законодательству? Зачем нам такая уборка за счет гибели зеленых насаждений? Во Фрунзенском районе силами ЖКС-2 происходит то же самое!» — делает замечание подписчица одного из пабликов во «Вконтакте».

На замечание петербурженки поспешил ответить комитет по благоустройству города.

Коммунальщики закидывают зеленые насаждения грязной кашей из снега и соли
Prt Scr /

По мнению представителей власти, при интенсивных снегопадах в целях оперативной снегоочистки допускается складирование снега на прилегающих территориях и придорожной части в соответствии с утвержденными адресными программами.

Однако пытливая петербурженка сдаваться не стала и напомнила, что специалистам комитета не мешало бы ознакомиться с законами.

Коммунальщики закидывают зеленые насаждения грязной кашей из снега и соли
Prt Scr /

«Вы пропустили фразу “кроме области зеленых насаждений”! Вы совсем не знаете законодательства, а точнее, хитрите! Стыдно! Читайте правила благоустройства и прекратите губить наши зеленые насаждения! Постановление 961. П.4.6.1 изучите. Складирование снега, содержащего химические элементы (соль относится к ним), на газонах с элементами зеленых насаждений не допускается! Снегомет ездит также по Благодатной и закидывает грязный соленый снег с дороги под деревья! Требуем очистить все газоны!» — настаивает на своем жительница Северной столицы.

Санкт-Петербург почти неделю утопает в снегу. Зимняя стихия создала настоящий транспортный коллапс: пробки, гололед и заснеженные дороги провоцируют ДТП, горожане не могут вовремя добраться до работы. Ситуацию усугубляет и грядущая транспортная реформа Смольного.

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