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Коммунальщики устроили «снежный душ» петербуржцам

Общество
Коммунальщики устроили «снежный душ» петербуржцам
Народные новости  / 

Сотрудники коммунальных служб при уборке снега с крыш закрыли глаза на безопасность прохожих и проезжающих машин. Иными словами, коммунальщики устроили «снежный душ» горожанам.

Циклоны «Бенедикт» и «Даниэль» щедро одарили Петербург снегом. Однако данный факт радовал петербуржцев недолго. Сначала коммунальщики не особо активно приступили к ликвидации снежных сугробов на дорогах и крышах, что вызвало массу проблем для населения. А когда приступили к делу, сделали это, мягко говоря, безответственно.

Близ станции метро «Петроградская» лед и сосульки безжалостно летят с крыш. Пользователи Сети отметили, что результат работ коммунальщиков задел автомобили, стоящие во все три ряда проезжей части.

Подобная история случилась и в районе Пискаревского проспекта.

«Вчера на Пискаревском, 163 (если правильно помню номер дома) скидывали снег с крыши, ни ленточек, ни человека, который предупредил бы об опасности. Люди, идущие домой, получили «снежный душ» по полной программе», — написал петербуржец в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Санкт-Петербург почти неделю утопает в снегу. Стихия спровоцировала настоящий транспортный коллапс: пробки, гололед и заснеженные дороги приводят к ДТП, горожане не могут вовремя добраться до работы. Ситуацию усугубляет и грядущая транспортная реформа Смольного.

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Все новости / Общество / Коммунальщики устроили «снежный душ» петербуржцам
санкт-петербург снегопад снег коммунальные службы коммунальщики
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