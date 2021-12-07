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Жителям Каменки в Петербурге приходится выбираться из квартала по «полосе препятствий»

Общество
Жителям Каменки в Петербурге приходится выбираться из квартала по «полосе препятствий»
Prt Scr Россия 1  / 

Санкт-Петербург, 7 декабря. Улица-призрак, которую петербуржцы называют «Литориновой», располагается в микрорайоне Каменка в Приморском районе. Жители обустроили дорогу из нового квартала самостоятельно.

Горожане организовали бригаду активистов, нашли материалы и инструменты и заказали технику. За два года в строительство дороги жители вложили 120 кубов щебенки и 60 кубов асфальтовой крошки. Многим приходится пользоваться этой улицей, чтобы пройти к автобусным остановкам. Однако коммерсанты всячески мешают пешеходам. 

«За вот эту мойку пройти практически невозможно. Постоянно ставят какие-то преграды даже пешеходам. Или машины или еще что-то. Очень опасно. Я вот пенсионерка, я не очень давно чуть не попала здесь в аварию, чуть меня машина не сбила», — пожаловалась местная жительница в эфире телеканала «Россия-1». 

Жителям Каменки в Петербурге приходится выбираться из квартала по «полосе препятствий»
Prt Scr Россия 1 /

Однако существует альтернативный выход из микрорайона. Местные называют его «козьей тропой». Пробираться приходится по настоящей полосе препятствий – через грязь мимо неизвестного водоема. Кроме того, еще один выход на улицу Шаврова, который представляет собой деревянную и очень крутую лестницу. Там упала и чудом не пострадала беременная девушка, которая шла в поликлинику. Комтранс Петербурга в свою очередь переложил ответственность за состояние дорог на застройщика. 

Жителям Каменки в Петербурге приходится выбираться из квартала по «полосе препятствий»
Prt Scr Россия 1 /

Проблемы с пешеходной-транспортной инфраструктурой давно беспокоят петербуржцев. Многие из них уже задавали вопросы губернатору Александру Беглову о развитии метрополитена. Градоначальник длительное время не уделял строительству новых станций подземки должного внимания, отметил политический деятель Михаил Амосов.

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Все новости / Общество / Жителям Каменки в Петербурге приходится выбираться из квартала по «полосе препятствий»
дороги приморский район комтранс
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