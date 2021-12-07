Премию «Признание года» вручили некоммерческим организациям в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 декабря. Церемония вручения премии «Признание года» прошла в отеле «Астория» в Петербурге 5 декабря. В ходе нее были отмечены некоммерческие организации.

В церемонии участвовали депутат Государственной думы Виталий Милонов, депутаты Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин и Алексей Цивилев, а также глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Лучшей некоммерческой организацией Санкт-Петербурга признали благотворительный фонд «Детский хоспис». Были отмечены директор окружного отделения благотворительного фонда «Русь» по СЗФО Диана Кропотина в номинации «Руководитель года» и Людмила Самуйлова (Санкт-Петербургское региональное отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия») в номинации «Креативный подход в работе». Также награды получили Ирина Гутина (Санкт-Петербургское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры победы») и Кира Кузьмина (Автономная некоммерческая организация Театр «КУКЛЫ» театр «ТриЧетыре»).

С речью выступил глава Медиагруппы «Патриот». Он указал на значимость некоммерческих организаций, указав, что они помогают не только нуждающимся во время пандемии лицам, но и занимаются социально значимыми проектами.

«В наше непростое время очень важно помогать некоммерческим организациям Санкт-Петербурга», — констатировал Столярчук.

Медиагруппа «Патриот» сотрудничает со многими региональными изданиями. Пару дней назад холдинг подписал соглашение с телекомпанией «Областное телевидение».