Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 16:13
16:07
Политика
Глава ФЗНЦ Шугалей призвал МИД РФ остановить дискредитацию российских граждан за рубежом
16:00
Происшествия
Среди пострадавших при стрельбе в МФЦ есть ребенок
15:57
Общество
Индиец построил для своей жены копию знаменитого дворца Тадж-Махал
15:54
Происшествия
Собянин подтвердил гибель двух человек при стрельбе в МФЦ
15:50
Происшествия
Стрелявший на юго-востоке Москвы мужчина задержан
15:49
Происшествия
Площадь пожара на складе в подмосковной Истре достигла 10 тыс. кв. м
15:46
Происшествия
Мужчина застрелил двух человек в МФЦ на юго-востоке Москвы
15:44
Весь мир
Алжирский телеканал показал карту Африки без столицы Марокко
15:40
Общество
Митрополиту Герману вручена высшая награда региона в день памяти Александра Невского
15:40
Общество
Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 65 миллионов россиян
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Премию «Признание года» вручили некоммерческим организациям в Петербурге

Общество
Премию «Признание года» вручили некоммерческим организациям в Петербурге
Медиагруппа «‎Патриот»

Санкт-Петербург, 7 декабря. Церемония вручения премии «Признание года» прошла в отеле «Астория» в Петербурге 5 декабря. В ходе нее были отмечены некоммерческие организации.

В церемонии участвовали депутат Государственной думы Виталий Милонов, депутаты Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин и Алексей Цивилев, а также глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Лучшей некоммерческой организацией Санкт-Петербурга признали благотворительный фонд «Детский хоспис». Были отмечены директор окружного отделения благотворительного фонда «Русь» по СЗФО Диана Кропотина в номинации «Руководитель года» и Людмила Самуйлова (Санкт-Петербургское региональное отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия») в номинации «Креативный подход в работе». Также награды получили Ирина Гутина (Санкт-Петербургское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры победы») и Кира Кузьмина (Автономная некоммерческая организация Театр «КУКЛЫ» театр «ТриЧетыре»).

С речью выступил глава Медиагруппы «Патриот». Он указал на значимость некоммерческих организаций, указав, что они помогают не только нуждающимся во время пандемии лицам, но и занимаются социально значимыми проектами.

«В наше непростое время очень важно помогать некоммерческим организациям Санкт-Петербурга», — констатировал Столярчук.

Медиагруппа «Патриот» сотрудничает со многими региональными изданиями. Пару дней назад холдинг подписал соглашение с телекомпанией «Областное телевидение».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Премию «Признание года» вручили некоммерческим организациям в Петербурге
патриот премия нко
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать