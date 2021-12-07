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Пламя охватило гараж в Калининском районе Петербурга

Происшествия
Пламя охватило гараж в Калининском районе Петербурга
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Санкт-Петербург, 7 декабря. Сообщение о пожаре в Калининском районе Петербурга поступило ночью в 04:06 по московскому времени. Об этом рассказали в региональном управлении ГУ МЧС.

По приезде спасателей на место происшествия выяснилось, что воспламенился гараж-мотоцентр по адресу Полюстровский проспект, дом 59, корпус 3 лит. А. Площадь пожара не уточняется.

Из-за повышенной угрозы распространения огня на соседние здания ему присвоен ранг 1-Бис. Сведения о пострадавших отсутствуют. В борьбе с возгоранием принимали участие 12 единиц спецтехники и 47 сотрудников МЧС.

Ранее во Фрунзенском районе Петербурга произошло возгорание бытовки. Пожарная бригада в составе двух единиц техники и десяти спасателей оперативно справилась с огнем.

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Все новости / Происшествия / Пламя охватило гараж в Калининском районе Петербурга
пожар мчс петербург возгорание калининский район
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