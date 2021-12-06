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Глава администрации Калининского района Громов подал в отставку после совещания в Смольном

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 20:14
Политика
Глава администрации Калининского района Громов подал в отставку после совещания в Смольном
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Санкт-Петербург, 6 декабря. Иван Громов увольняется с поста главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга. Он подал заявление по собственному желанию.

Громов принял участие в рабочем совещании с губернатором Александром Бегловым и другими чиновниками Смольного. После окончания встречи он объявил об отставке.

«Просьба Ивана Громова удовлетворена», — сообщили в пресс-службе городского правительства.

Калининским районом Иван Громов управлял меньше месяца. Ранее он работал руководителем администрации Петроградского района.

Недавно аналитики «Минченко консалтинг» спрогнозировали точечные отставки губернаторов в России. Здесь может сыграть «фактор усталости».

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