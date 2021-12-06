Автоэксперт Попов оценил последствия снежной пробки на магистрали Москва — Петербург

Санкт-Петербург, 6 декабря. Снегопады застали врасплох водителей на платной магистрали Москва — Петербург: с них списали деньги за время, проведенное в пробке. Ситуацию прокомментировал эксперт рабочей группы по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения при Правительстве России Дмитрий Попов.

Он стал гостем пресс-конференции на тему: «Кто должен чистить Московское шоссе, самозахват парковок во дворе и тихие светофоры». Мероприятие прошло на площадке Медиацентра «Патриот».

Из-за снежного коллапса на магистрали Москва — Петербург возник затор. Автомобилисты простояли в пробке более двух часов и были вынуждены заплатить больше, чем ожидали. Фактически водители оказались «без вины виноваты». По мнению эксперта, разрешить проблему поможет обращение в соответствующие инстанции.

«Надо в судебном порядке разбираться», — заявил Попов.

Также можно сделать запрос с указанием причины взимания средств. Повышенные тарифы существуют для того, чтобы люди не использовали платную дорогу в качестве парковки. Однако в возникшей ситуации люди оказались ни при чем.

«Здесь тариф включился и снимают деньги с людей за то, в чем они не виноваты», — подчеркнул эксперт.

Снежный занос, так четко обозначивший старт зимы в Петербурге, принес неудобства и беды не только простым пешеходам, но и автомобилистам. Всю неделю владельцы транспорта наблюдают на дорогах нескончаемые заторы, ставят антирекорды по пробкам и попеременно испытывают то легкое недовольство, то откровенное раздражение.