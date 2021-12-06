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Доктор филологических наук и почетный профессор СПбГУ Виктор Гузев умер в 82 года

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 20:04
Общество
Доктор филологических наук и почетный профессор СПбГУ Виктор Гузев умер в 82 года
pixabay.com

Санкт-Петербург, 6 декабря. Востоковед-филолог и профессор СПбГУ Виктор Гузев скончался на 83-м году жизни. Трагическая новость сообщается на сайте университета.

Причина смерти деятеля науки не уточняется. Прощальная церемония пройдет 10 декабря в Центральном зале крематория Санкт-Петербурга.

«Виктор Григорьевич всегда отдавал работе огромное количество душевных и физических сил, демонстрировал необыкновенную человеческую надежность, справедливость и мудрость, заслужив необычайно высокий авторитет среди коллег и многочисленных учеников», — говорится в сообщении.

Гузев — выпускник кафедры тюркской филологии восточного факультета Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. Профессор принимал активное участие в составлении «Биобиблиографического словаря отечественных тюркологов». Он также выступал на многих научных конференциях. Под его руководством защищено семь кандидатских диссертаций. Более 50 лет своей жизни он посвятил преподаванию и научной работе в сфере востоковедения.

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спбгу профессор виктор гузев
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