Мосты Петербурга разведут в ночь на 7 декабря

Санкт-Петербург, 6 декабря. Петербургские мосты разведут в ночь на 7 декабря в целях профилактического обслуживания. Водители не смогут проехать по Дворцовому и Тучкову мостам, а также по переправе Александра Невского.

Дворцовый мост будут разводить в ночь на 7 декабря с 01:10 до 02:50, а также с 03:10 до 04:55 минут, мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10. Проехать по Тучкову мосту петербуржцы не смогут с 02:00 до 4:55 минут.

Разводка мостов и навигация в Северной столице должна была завершиться 30 ноября. Однако снегопад, который накрыл Петербург 29 ноября, повлиял и на движение судов по Неве. Осадки помешали завершить сезон разводки мостов.