Петербуржцы указали на травмоопасную ситуацию на дорогах Северной столицы

Прошедшие через Петербург циклоны «Бенедикт» и «Даниэль» оставили после себя море снега и гололед. Из-за некачественной работы коммунальщиков пешеходы опасаются, что могут получить на улице травмы. То и дело в Сети появляются истории горожан: кто-то чуть не сломал руку при падении, кому-то потребовалась помощь, чтобы встать с обледенелой дороги.

Сугробы и гололед в Петербурге — явления, скажем так, не частое. Но даже в преддверии главного зимнего праздника — Нового года — жители Северной столицы снегу не рады. Всему виной работа коммунальщиков, точнее ее отсутствие.

vk.com / Prt Scr

«Пусть лучше дождь, чем неочищенные скользкие улицы. Я в Питере, и тут зима и снег, все в накатах, дорожки не чистят и не посыпают, и я сегодня так упала, думала, что сломала руку!» — сетует петербурженка в Сети.

Для жителей Северной столицы проблемы с уборкой снега не новы. Как можно увидеть по комментариям петербуржцев, снежный коллапс в городе уже традиционен, да и к катку вместо пешеходных дорожек горожане мало-помалу привыкают.

vk.com / Prt Scr

«Никогда ни одной зимой не убирали регулярно тротуары на Русановской вдоль дороги к автобусному кольцу. Вчера у дома 118/7 пожилая женщина с палочкой упала в полный рост, еле подняли втроем — гололед и снеговая каша. Судить за такое состояние тротуаров следует. И убирать надо ледорубами и лопатами, а не реагенты сыпать», — говорится в комментарии.

Ответственность за травмоопасность на улицах жители Северной столицы возлагают на нынешнюю администрацию города. По их мнению, кроме бесполезных обещаний петербургские власти дать ничего не могут.

vk.com / Prt Scr

«Прошедшая неделя запомнилась бездействием Беглова и его чиновников по уборке снега в Питере. Только болтать умеют, на деле — ничего», — сетует пользователь Сети.

Ранее ФАН писал, что горожане отправляют в правительство Северной столицы жалобы на некачественную уборку снега, но ответов не получают. В Сети даже была опубликована петиция, в которой петербуржцы призвали губернатора города Александра Беглова разобраться с уборкой снега. При этом шансы на то, что администрация обратит внимание на эту петицию, к сожалению, невелики.