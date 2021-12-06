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Петербуржцы указали на травмоопасную ситуацию на дорогах Северной столицы

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 18:02
Общество
Петербуржцы указали на травмоопасную ситуацию на дорогах Северной столицы
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Прошедшие через Петербург циклоны «Бенедикт» и «Даниэль» оставили после себя море снега и гололед. Из-за некачественной работы коммунальщиков пешеходы опасаются, что могут получить на улице травмы. То и дело в Сети появляются истории горожан: кто-то чуть не сломал руку при падении, кому-то потребовалась помощь, чтобы встать с обледенелой дороги.

Сугробы и гололед в Петербурге — явления, скажем так, не частое. Но даже в преддверии главного зимнего праздника — Нового года — жители Северной столицы снегу не рады. Всему виной работа коммунальщиков, точнее ее отсутствие.

Петербуржцы указали на травмоопасную ситуацию на дорогах Петербурга
vk.com / Prt Scr

«Пусть лучше дождь, чем неочищенные скользкие улицы. Я в Питере, и тут зима и снег, все в накатах, дорожки не чистят и не посыпают, и я сегодня так упала, думала, что сломала руку!» — сетует петербурженка в Сети.

Для жителей Северной столицы проблемы с уборкой снега не новы. Как можно увидеть по комментариям петербуржцев, снежный коллапс в городе уже традиционен, да и к катку вместо пешеходных дорожек горожане мало-помалу привыкают.

Петербуржцы указали на травмоопасную ситуацию на дорогах Петербурга
vk.com / Prt Scr

«Никогда ни одной зимой не убирали регулярно тротуары на Русановской вдоль дороги к автобусному кольцу. Вчера у дома 118/7 пожилая женщина с палочкой упала в полный рост, еле подняли втроем — гололед и снеговая каша. Судить за такое состояние тротуаров следует. И убирать надо ледорубами и лопатами, а не реагенты сыпать», — говорится в комментарии.

Ответственность за травмоопасность на улицах жители Северной столицы возлагают на нынешнюю администрацию города. По их мнению, кроме бесполезных обещаний петербургские власти дать ничего не могут.

Петербуржцы указали на травмоопасную ситуацию на дорогах Петербурга
vk.com / Prt Scr

«Прошедшая неделя запомнилась бездействием Беглова и его чиновников по уборке снега в Питере. Только болтать умеют, на деле — ничего», — сетует пользователь Сети.

Ранее ФАН писал, что горожане отправляют в правительство Северной столицы жалобы на некачественную уборку снега, но ответов не получают. В Сети даже была опубликована петиция, в которой петербуржцы призвали губернатора города Александра Беглова разобраться с уборкой снега. При этом шансы на то, что администрация обратит внимание на эту петицию, к сожалению, невелики.

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Все новости / Общество / Петербуржцы указали на травмоопасную ситуацию на дорогах Северной столицы
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