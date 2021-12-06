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Вострецов: профсоюзное движение прилагает усилия для развития спорта в России

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 13:35
Общество
Вострецов: профсоюзное движение прилагает усилия для развития спорта в России
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 6 декабря. Спорт играет большую роль для достижения национальных целей и решения стратегических задач развития России. Об этом заявил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в ходе конференции «Профспорт».

Мероприятие на тему «Основные направления деятельности с 2020-2024 годы. Цели, задачи, решения» состоялось в Санкт-Петербурге. Конференция собрала порядка 700 участников, большая часть из которых присоединилась к встрече в онлайн-режиме.

Заседание открыл Сергей Вострецов. В своем выступлении он отметил, что развитие спортивного движения является одной из ключевых задач для профсоюзных организаций. Также он напомнил о необходимости налаживания тесного взаимодействия между общероссийским объединением СОЦПРОФ и его территориальными подразделениями для достижения целей стратегического развития России.

Кроме того, на конференции выступили руководители первичных профсоюзных организаций, которые рассказали о результатах своей работы, а также поделились своим опытом в налаживании постоянного сотрудничества со спортивными организациями, спортсменами и руководителями спортивных учреждений.

Ранее Вострецов принял участие в работе Международного жилищного конгресса. Он отметил, что форум за многолетнюю историю помог решить на федеральном уровне многие проблемы в сфере недвижимости.

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россия петербург вострецов конференция соцпроф профспорт
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