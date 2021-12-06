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«Небесная канцелярия» обиделась на Петербург: вместе с морозами на город обрушился новый снегопад

Общество
«Небесная канцелярия» обиделась на Петербург: вместе с морозами на город обрушился новый снегопад
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Как невесело шутят в соцсетях, видимо, администрация Санкт-Петербурга и лично губернатор Александр Беглов чем-то прогневали «небесную канцелярию». Сменившийся морозом снегопад немного «отдохнул» и обрушился на город с новыми силами. Напомним, ночь и первая половина дня понедельника в Северной столице выдались ясными и очень холодными, так что петербуржцы даже наблюдали в небе гало — солнечный «столб» — астрономическое явление, характерное для морозной погоды. Увы, солнца хватило ненадолго: уже около 14 часов питерское небо заволокло тучами, и на фоне сильного мороза возобновился снегопад.

А поскольку город еще не «переварил» последствия предыдущих осадков, петербуржцы буквально взвыли в предчувствии дежавю — непроходимых дворов и тротуаров, а автомобилисты приготовились по дороге домой «отдыхать» в многокилометровых пробках.

«Небесная канцелярия» обиделась на Петербург: вместе с морозами на город обрушился новый снегопад
Pr Scr Яндекс-навигатор /

Как рассказал ФАН автомобилист Николай, на 15 часов сервис «Яндекс-навигатор» уже показывал шестибалльные пробки в центре Петербурга и, судя по карте, кое-где машины совсем не двигались.

«На окраинах ситуация на середину дня складывается получше, но надеяться, что удастся избежать вечернего снежного апокалипсиса на всех выездных трассах, не приходится», — предупредил собеседник ФАН.

Напомним, снегопады и морозы сопровождаются в Петербурге еще одной традиционной зимней напастью — сосульками, которые коварно свисают с кровель домов, особенно в центре города. Пока коммунальщики, к которым и так много претензий, не торопятся их убирать. Например, гигантские сосульки уже замечены на Лиговском проспекте, на улице Чайковского, на Марата и на других улицах в Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах.

«Небесная канцелярия» обиделась на Петербург: вместе с морозами на город обрушился новый снегопад
Невские Новости /

Так что жители теперь смотрят не только под ноги, чтобы не упасть на присыпанном неубранным снегом льду, но и наверх, опасаясь стать жертвами гигантских сосулек. Поминают они при этом недобрым словом и нерасторопных петербургских коммунальщиков, и власти города во главе с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

«Небесная канцелярия» обиделась на Петербург: вместе с морозами на город обрушился новый снегопад
Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Ранее ФАН писал, что гибель петербурженки на Маршала Блюхера во время ночного пожара могла быть связана с тем, что спасатели не сумели подтянуть пожарную лестницу к окну горящей квартиры из-за припаркованных во дворе машин и неубранного снега.

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