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Петрова и Кабанова матом высказались после конкурса оперных певцов в Петербурге

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 11:36
Шоу-бизнес
Петрова и Кабанова матом высказались после конкурса оперных певцов в Петербурге
Prt Scr youtube.com  /  Alexandra Kabanova

Санкт-Петербург, 6 декабря. Оперные дивы Александра Кабанова и Олеся Петрова нецензурно высказались в адрес участников международного конкурса молодых вокалистов в Петербурге. Видео с высказыванием звезд попало в соцсети.

На видео знаменитости прогуливаются по набережной Петербурга и решают высказаться о прошедшем конкурсе. Оперные певицы не стеснялись в выражениях, комментируя выступления молодых коллег. Они матом призвали копить деньги и заниматься с нормальными педагогами.

«Мы уже шесть дней слушаем. Даешь хороших вокалистов. Ура, конкурс закончился, господи, счастье есть», — поддержала Петрова Кабанову.

Петрова и Кабанова матом высказались после конкурса оперных певцов в Петербурге
Pr Scr vk.com / Дарья Лозинская

Одна из конкурсанток Дарья Лозинская обратила внимание на комментарий Петровой и Кабановой, которые являлись членами жюри. Она потребовала извинений за грубые высказывания в адрес участников конкурса и их педагогов. Ни Петрова, ни Кабанова приносить извинения не стали.

Скандалы с участием звезд вовсе не редкость. Зачастую знаменитости позволяют себе не просто грубо высказывать в адрес коллег. ФАН собрал главные скандалы шоу-бизнеса с использованием мата.

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Все новости / Шоу-бизнес / Петрова и Кабанова матом высказались после конкурса оперных певцов в Петербурге
скандал конкурс петрова кабанова
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