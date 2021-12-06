Город тонет в снежной каше: петербуржцы высказались о работе коммунальщиков

Петербуржцы жалуются на некачественную работу коммунальщиков и уборку снега на улицах города. Борьба с последствиями двух циклонов «Бенедикта» и «Даниэля», пришедших в Северную столицу один за другим, до сих пор продолжается. Однако, по мнению жителей, ситуацию с дорогами и снегом борьбой назвать сложно. Судя по комментариям горожан Северной столицы в социальных сетях, можно понять, что проблема с уборкой снега в городе стала уже традиционной.

vk.com / Prt Scr

И если раньше петербуржцев возмущала халатность коммунальщиков, то теперь заснеженные улицы и сугробы на дорогах — тема для шуток.

vk.com / Prt Scr

Также в социальных сетях появляется и творчество петербуржцев в виде веселых видео. Но здесь как нельзя кстати подходит выражение: «Мем смешной, ситуация страшная».

Ответственность за снежный коллапс жители Санкт-Петербурга возлагают на администрацию города. По их мнению, жители справились бы куда лучше с контролем коммунальщиков, чем нынешнее руководство города.

vk.com / Prt Scr