Город тонет в снежной каше: петербуржцы высказались о работе коммунальщиков

Петербуржцы жалуются на некачественную работу коммунальщиков и уборку снега на улицах города. Борьба с последствиями двух циклонов «Бенедикта» и «Даниэля», пришедших в Северную столицу один за другим, до сих пор продолжается. Однако, по мнению жителей, ситуацию с дорогами и снегом борьбой назвать сложно. Судя по комментариям горожан Северной столицы в социальных сетях, можно понять, что проблема с уборкой снега в городе стала уже традиционной.
И если раньше петербуржцев возмущала халатность коммунальщиков, то теперь заснеженные улицы и сугробы на дорогах — тема для шуток.
vk.com / Prt Scr
Также в социальных сетях появляется и творчество петербуржцев в виде веселых видео. Но здесь как нельзя кстати подходит выражение: «Мем смешной, ситуация страшная».
vk.com / Prt Scr
Ответственность за снежный коллапс жители Санкт-Петербурга возлагают на администрацию города. По их мнению, жители справились бы куда лучше с контролем коммунальщиков, чем нынешнее руководство города.
Ранее ФАН писал, что петербуржцы отправляют правительству Санкт-Петербурга жалобы на некачественную уборку снега на улицах города, но в ответ встречают только равнодушие и игнорирование своих сообщений. В Сети даже была опубликована петиция, в которой петербуржцы призвали главу города Александра Беглова разобраться с уборкой снега. При этом шансы на то, что администрация обратит внимание на эту петицию, к сожалению, невелики.
vk.com / Prt Scr