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Легендарная платформа 9 ¾ появилась на Ладожском вокзале Петербурга

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 10:51
Общество
Легендарная платформа 9 ¾ появилась на Ладожском вокзале Петербурга
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Санкт-Петербург, 6 декабря. В преддверии Нового года на одном из вокзалов Петербурга появилась знаменитая платформа 9 ¾ из вселенной Гарри Поттера.

Петербуржцы и гости города смогут почувствовать себя настоящими волшебниками из истории о приключениях юного чародея Гарри Поттера. На Ладожском вокзале Северной столицы появилась платформа под номером 9 ¾. Ее создали специально по случаю запуска поезда «Зимняя сказка». Состав движется из Петербурга в Великий Устюг.

Легендарная платформа 9 ¾ появилась на Ладожском вокзале Петербурга
Невские Новости / Светлана Дремина

Волшебная платформа выделена вывеской, на которой сидит сова. Птица прикреплена к столбу. Кроме того, возле него расположилась тележка с чемоданами, похожая на ту, которую использовали герои саги. Фанаты поттерианы активно фотографируются с этим арт-объектом.

Звезды знаменитой кинофраншизы «Гарри Поттер» снова соберутся вместе в специальном эпизоде, который выйдет на стриминговой платформе HBO Max. Премьера состоится в первый день 2022 года.

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Гарри Поттер платформа ладожский вокзал
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