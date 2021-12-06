Хореограф сборной России по фигурному катанию Александр Матвеев умер в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 декабря. Хореограф сборной СССР и России по фигурному катанию Александр Матвеев ушел из жизни на 77-м году жизни. Грустной новостью поделилась Федерация фигурного катания на коньках России.

Матвеев скончался 3 декабря. Причины смерти пока неизвестны. Похороны хореографа пройдут во вторник в Санкт-Петербурге.

«Для отечественного фигурного катания его уход - большая потеря. Светлая память», - отмечено в сообщении ФФККР.

Александр Матвеев долгое время работал хореографом в фигурном катании со всеми парами тренера Тамары Москвиной. Также он готовил олимпийских чемпионов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина.