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Хореограф сборной России по фигурному катанию Александр Матвеев умер в Петербурге

Общество
Хореограф сборной России по фигурному катанию Александр Матвеев умер в Петербурге
pixabay.com  /  PhotoMIX-Company

Санкт-Петербург, 6 декабря. Хореограф сборной СССР и России по фигурному катанию Александр Матвеев ушел из жизни на 77-м году жизни. Грустной новостью поделилась Федерация фигурного катания на коньках России.

Матвеев скончался 3 декабря. Причины смерти пока неизвестны. Похороны хореографа пройдут во вторник в Санкт-Петербурге.

«Для отечественного фигурного катания его уход - большая потеря. Светлая память», - отмечено в сообщении ФФККР.

Александр Матвеев долгое время работал хореографом в фигурном катании со всеми парами тренера Тамары Москвиной. Также он готовил олимпийских чемпионов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина.

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петербург смерть хореограф фигурное катание александр матвеев
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