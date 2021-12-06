Профессор Малинин пообещал россиянам «ядреную зиму»

Санкт-Петербург, 6 декабря. Россияне этой зимой столкнутся с сильными морозами, заявил синоптик Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Ночь с воскресенья на понедельник в Петербурге стала самой холодной с начала зимы. При этом надеяться на скорое потепление жителям Северной столицы не стоит, добавил он.

«За выходные снега в городе выпало немного, это, конечно, уже не сравнить с тем, что было на минувшей неделе. Нового снегопада петербуржцам бояться не стоит, теперь в городе начались морозы», — цитирует его kp.ru.

Профессор также добавил, что этой зимой россиян ждут сильные морозы. При этом он затруднился ответить, на сколько градусов понизится температура воздуха.

«Будет хорошая, ядреная зима в этом году. Точно могу сказать, что будет снежной», – добавил он.

Недавно ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал климатические условия, которые ожидаются зимой в Москве. Он отметил, что погода в столице России пойдет по сценарию «теплого сэндвича». Это означает, что декабрь и февраль будут теплыми, а январь — холодный.

Гидрометцентр России объявил в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 21:00 вторника, сообщает «Подмосковье сегодня».