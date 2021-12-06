Морозы в Петербурге побили суточный рекорд 1893 года

Санкт-Петербург, 6 декабря. Температура воздуха в ночь на понедельник, 6 декабря, достигла почти 21 градуса мороза, что стало рекордом со времен 1893 года.

В Петербурге в последние несколько дней бушует циклон «Бенедикт», принесший с собой массу осадков. Город стал похож на мини-филиал Арктики: улицы завалены снегом, под снегом — блестящая и опасная гололедица. Коммунальщики не справляются с уборкой снега, и петербуржцы вынуждены подписывать петиции, чтобы обратить внимание властей на проблему.

Почетный полярник России, директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский ранее дал советы жителям Петербурга, как выжить в таких условиях.