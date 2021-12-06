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Мужчина и женщина погибли при пожаре на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге

Происшествия
Мужчина и женщина погибли при пожаре на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ирина Юрова

Санкт-Петербург, 6 декабря. Жертвами пожара в квартире многоквартирного дома на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге стали два человека.

Очевидцы рассказали, что мужчина погиб в квартире. Женщина выпала с 11-го этажа. Источник РЕН ТВ пояснил, что хозяйка квартиры – девушка лет 30. Сотрудники МЧС эвакуировали весь подъезд.

Возгорание ликвидировали в 01:19 по Москве. В однокомнатной отдельной квартире площадью 40 квадратных метров обгорела обстановка на всей площади. Тушением занимались пять единиц техники от МЧС и 22 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что квартира на 12-м этаже многоквартирного дома на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге загорелась после взрыва бытового газа.

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