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Взрыв газа и пожар произошли в квартире на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге

Происшествия
Взрыв газа и пожар произошли в квартире на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге
52.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Санкт-Петербург, 6 декабря. Квартира на 12 этаже многоквартирного дома на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге загорелась после взрыва бытового газа.

Пока сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало. В настоящее время над ликвидацией возгорания работают пожарные.

Ранее взрыв бытового газа произошел в микрорайоне Заря в Пензе. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что в доме случился хлопок, в результате которого оказалось полностью разрушено здание площадью 150 квадратных метров. При взрыве пострадал хозяин дома — мужчина 1984 года рождения, он был доставлен в областную больницу имени Бурденко.

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