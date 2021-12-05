Медведицу Винни из приюта в Волосовском районе Ленобласти проводили в спячку

Волосово, 5 декабря. Праздник «Винни, баю бай» провели сотрудники контактного зоопарка, расположенного во Волосовском районе Ленинградской области. Местные жители провожали медведицу в зимнюю спячку.

Посетители учреждения радовались празднику и угощали хищника последними лакомствами в этом году. Медведица по кличке Винни весь день готовилась к спячке, которая продлится всю зиму.

«Зима началась, все русские медведи успокаиваются и ложатся спать. А через 3,5 месяца Винни проснется и у нас опять начнется весна», — сообщили в официальном телеграм-канале зоопарка.

Кроме того, на территории зоосада прошел фестиваль народного творчества. Также для гостей праздника было подготовлено театрализованное представление.

Сотрудники Ленинградского зоопарка ранее отметили день рождения белой медведицы Хаарчааны. Самке исполнилось пять лет.