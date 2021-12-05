Температура воздуха в Ленобласти опустится до минус 26 градусов в ночь на 6 декабря

Санкт-Петербург, 5 декабря. Жителей Ленинградской области ожидает резкое похолодание в ночь на понедельник. Об этом сообщили представители ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозам синоптиков, показатели температуры воздуха на западе Ленинградской области будут колебаться в пределах от −16 до −21 градуса. На востоке региона столбики термометров опустятся до отметки в −26 градусов ночью и до −15 градусов днем.

Погода в Ленобласти в понедельник, 6 декабря, будет облачной с прояснениями. В большинстве районов ожидается умеренный снег. Ветер восточный, его скорость составит 10 метров в секунду. Атмосферное давление днем будет слабо понижаться. Специалисты предупреждают, что на дорогах образуется гололедица.

Как сообщалось ранее, похолодание прогнозируется в Ярославской и Ивановской областях. Кроме того, как утверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Пермском крае и Кировской области температура опустится до −28 градусов.