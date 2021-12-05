Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы

Санкт-Петербург, 5 декабря. Температура воздуха в Санкт-Петербурге опустилась до отметки в −12,3 градуса в ночь с 4 на 5 декабря. Об этом на своей странице в мессенджере Telegram заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как утверждает синоптик, прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы. Погода в Северной столице в воскресенье, 5 декабря, сформируется под влиянием гребня скандинавского антициклона. Снег постепенно закончится, однако морозы в городе будут усиливаться.

Показатели температуры воздуха в Петербурге будут колебаться в пределах от −12 до −14 градусов. В Ленинградской области ожидается похолодание до −20 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Ветер восточный, его скорость составит восемь метров в секунду.

Как сообщалось ранее, специалисты Гидрометцентра России предупредили жителей Москвы о снеге и гололедице в Москве в воскресенье. Столбики термометров в российской столице опустятся до отметки в −3 градуса.