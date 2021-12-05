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Похитившие полмиллиона долларов грабители совершили еще один разбой в Петербурге

Происшествия
Похитившие полмиллиона долларов грабители совершили еще один разбой в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 декабря. Похитившие 500 тысяч долларов у мужчины на улице Турку грабители после первого нападения совершили еще один грабеж в Петербурге.

Второе нападение произошло на улице Жени Егоровой. На этот раз злоумышленники использовали холодное оружие. Пострадавшего от рук грабителей мужчину доставили в больницу.

Правоохранителям удалось задержать некоторых участников нападения. У них обнаружили 20 тысяч долларов. Однако пока под стражей находятся не все виновники инцидента на улице Турку. В настоящее время устанавливается местонахождения остальной части похищенных средств.

Ранее сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении разбойного нападения в центре Петербурга. Следствие считает, что ехавший по Вознесенской набережной злоумышленник обратил внимание на 17-летнюю девушку, которая шла одна.

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