Похитившие полмиллиона долларов грабители совершили еще один разбой в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 декабря. Похитившие 500 тысяч долларов у мужчины на улице Турку грабители после первого нападения совершили еще один грабеж в Петербурге.

Второе нападение произошло на улице Жени Егоровой. На этот раз злоумышленники использовали холодное оружие. Пострадавшего от рук грабителей мужчину доставили в больницу.

Правоохранителям удалось задержать некоторых участников нападения. У них обнаружили 20 тысяч долларов. Однако пока под стражей находятся не все виновники инцидента на улице Турку. В настоящее время устанавливается местонахождения остальной части похищенных средств.

Ранее сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении разбойного нападения в центре Петербурга. Следствие считает, что ехавший по Вознесенской набережной злоумышленник обратил внимание на 17-летнюю девушку, которая шла одна.