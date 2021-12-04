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Похитивших 500 тыс. долларов преступников задержали в Петербурге

Происшествия
Похитивших 500 тыс. долларов преступников задержали в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 4 декабря. Грабителей, которые украли у мужчины 500 тысяч долларов на улице Турку, задержали сотрудники правоохранительных органов.

Преступники после грабежа совершили еще одно нападение. Они в этот раз использовали холодное оружие. Происшествие случилось на улице Жени Егоровой. В результате атаки пострадавшего мужчину доставили в больницу.

Правоохранителям не удалось задержать всех виновников. Злоумышленники при себе имели 20 тысяч долларов. В данный момент устанавливается, где находятся остальные похищенные деньги.

Правоохранители ранее задержали 24-летнего человека, который подозревается в серии нападений на офисы микрофинансовых организаций. Задержание правонарушителя произошло в Самаре. Полицейские получили заявления о двух нападениях в октябре и ноябре, сообщает RT.

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