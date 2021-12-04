Новые мусороперерабатывающие заводы могут построить в Петербурге и Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 декабря. Пять новых мусороперерабатывающих заводов, которые планируют построить в Петербурге и Ленобласти, могут усугубить экологические проблемы региона, считают эксперты.

По предварительной информации, пять комплексов по переработке мусора могут появиться в Брандовке, Левашово, на Дубровке и Волхонском шоссе. До начала строительства должны пройти экологическая экспертиза и общественные обсуждения. План работ будут согласовывать с властями.

На новых заводах планируют проводить «глубокую сортировку» мусора и наладить производство альтернативного вида топлива на основе отходов — РДФ. Несортируемые остатки собираются складировать на специальном полигоне.

«Полезных фракций из смешанных отходов можно вычленить только 10-15 %. Все остальное превращается в «хвосты», которые хоронят на полигоне, и две другие фракции — так называемый техногрунт, и так называемое топливо РДФ», — сообщила «Невским новостям» председатель правления экологического движения «Раздельный сбор» Татьяна Нагорская.

По ее мнению, переход Петербурга к этому топливу может быть опасным, так как оно состоит из смешанных отходов и при использовании РДФ будет происходить мусоросжигание. Новые комплексы переработки отходов либо будут давать на выходе вредное топливо, либо «хвосты», считает Нагорская. Альтернативным решением могла бы стать программа по предотвращению появления отходов, отмечает эколог.

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