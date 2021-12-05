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Культуролог Пархоменко заявил, что проблемы с уборкой снега мешают Петербургу привлекать туристов

Общество
Культуролог Пархоменко заявил, что проблемы с уборкой снега мешают Петербургу привлекать туристов
 /  Федеральное агентство новостей

«Скупой платит дважды» — это расхожее утверждение актуально не только для людей, но и для глав городов, являющихся центром притяжения для туристов. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

Санкт-Петербург уже которую зиму страдает от обильных снегопадов. Вот и декабрь 2021 года решил не баловать жителей Северной столицы и ударить по ним со всей силой: 30 ноября город накрыл циклон «Бенедикт», после которого тот покрылся постоянным снежным покровом. Снегопады продолжаются и по сей день, а столбик ртутного столба стабильно держится ниже нуля. Горожане жалуются в соцсетях на непроходимые сугробы, десятибалльные пробки и регулярные аварии, которые происходят из-за гололедицы на дорогах. Коммунальные службы, очевидно, не справляются с невероятным объемом работы, из-за чего пользоваться петербургскими дорогами крайне тяжело не только автомобилистам, но и пешеходам.

Культуролог Пархоменко заявил, что проблемы с уборкой снега мешают Петербургу привлекать туристов
Народные новости / Руслан Тимербаев

«Хорошо жить в широтах, где летом можно почувствовать на себе достаточно тепла и солнечных лучей, чтобы иметь возможность купаться и загорать, а зимой наслаждаться снегом, — заметил Пархоменко. — Такими свойствами обладает и наша Северная столица. К сожалению, выпадение снега год от года становится для ее жителей не только преддверием новогоднего настроения, но и причиной ряда неудобств. «Коммунальные службы вновь оказались не готовы к неожиданному выпадению снега зимой» — такие подшучивания стали уже почти что присказкой для жителей Петербурга. К сожалению, это не всегда оказывается забавно, особенно в случаях, когда кто-нибудь получает травмы или происходят автомобильные аварии».

Культуролог Пархоменко заявил, что проблемы с уборкой снега мешают Петербургу привлекать туристов
Невские Новости / Ольга Костромина

Культуролог напомнил, что при всех этих проблемах Петербург является популярнейшим туристическим местом, причем даже в период пандемии.

«Но туристический сезон начинается весной, а вот зимой популярность города для туристов заметно снижается, — подчеркнул эксперт. — Это понятно и естественно, но все же у города есть огромный потенциал принимать гостей круглый год, а посмотреть на заснеженные красоты Петербурга, равно как и провести новогодние праздники в культурной столице, тоже наверняка было бы интересно для многих. Но как привлекать туристов в зимний период, когда службы города не справляются с обеспечением комфортного перемещения для граждан?»

Культуролог Пархоменко заявил, что проблемы с уборкой снега мешают Петербургу привлекать туристов
Невские Новости / Сергей Борода

Собеседник ФАН предположил, что улучшение работы по уборке снега в итоге может привести к большей выгоде бюджету города за счет потенциального улучшения его привлекательности для туризма в зимний сезон.

«Есть над чем задуматься, если представить, что, не экономя на коммунальных службах, город может, наоборот, получить выгоду», — резюмировал Пархоменко.

Культуролог Пархоменко заявил, что проблемы с уборкой снега мешают Петербургу привлекать туристов
Невские Новости / Наталия Казакова

Ранее первый секретарь санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что во времена СССР снег в Петербурге убирали лучше.

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Все новости / Общество / Культуролог Пархоменко заявил, что проблемы с уборкой снега мешают Петербургу привлекать туристов
россия петербург пархоменко культуролог
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