Игроки «Зенита» поддержали акцию «Собакам лучше дома!» во время матча с «Ростовом»

Санкт-Петербург, 4 декабря. Футболисты петербургского клуба «Зенит» вышли на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» со щенками из приюта в руках.

Таким образом игроки выразили поддержку акции «Собакам лучше дома!», которая призвана обратить внимание на проблему ответственности за домашних животных и ухода за ними. Многие из выведенных на поле животных оказались метисами — смесью разных пород. Партнером акции выступила Российская кинологическая федерация.

«Мы считаем, что каждая собака — это зона нашей ответственности, и поэтому активно развиваем социальные проекты, направленные как на помощь собакам, оставшимся без владельца, так и на предотвращение этой ситуации, популяризируя подход ответственного собаководства», — рассказал президент организации Владимир Голубев.

По словам Голубева, акция позволит щенкам из приюта найти дом и любящих хозяев. А также напомнит россиянам о необходимости бережного отношения к домашним питомцам.

Ранее сообщалось, что участники Российского движения школьников (РДШ) спасли свыше 6 тысяч бездомных животных в 2021 году. Добровольческие отряды помогали кошкам и собакам на протяжении всего года.