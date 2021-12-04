Крупнейший производитель молока в Петербурге предупредил о повышении цен

Санкт-Петербург, 4 декабря. Один из крупнейших петербургских производителей молока «Пискаревский молочный завод» объявил о повышении цен. Соответствующее письмо получили ретейлеры.

Коммерческий директор предприятия Георгий Житмарев в беседе с РБК отметил, что речь идет о подорожании всей продукции в районе 6-8%. Игроки рынка уверены, что молочные заводы в стране работают в одинаковых условиях, поэтому цены поднимаются повсеместно.

Таким образом, отпускная цена упаковки пастеризованного молока объемом в 1 литр с декабря будет составлять 55 рублей, а в магазинах — 65 рублей. Последний раз «Пискаревский молочный завод» поднимал стоимость в 2020-м. Причина нынешнего повышения — удорожание сырья, так как у сельхозпроизводителей выросли затраты на содержание животных.

Росстат ранее зафиксировал ускорение роста инфляции. По итогам текущего года показатель может превысить 8%, несмотря на жесткую политику Банка России, которая способна замедлить рост цен на продовольственный и непродовольственный сегмент.