Вальяжные дворники и ноль оперативности: житель Петроградки обозначил еще одну снежную проблему города

Снежная неделя в городе на Неве добавила дискомфорта жителям всех районов, в том числе и благоустроенной Петроградской стороны. Внезапные осадки хоть и застали врасплох коммунальные службы, но проблема, кажется, даже не в этом. Как считает один из жителей исторической части города Владимир Романов, все дело — в старом добром несерьезном подходе к работе.

По словам собеседника ФАН, пешеходные тротуары в его районе на этой неделе чистили не слишком оперативно. Но здесь все понятно — объемы снега большие, к тому же осадки идут почти каждый день. Еще и вывоз снега, судя по всему, ограничивает возможности коммунальных служб, где и так в последнее время не хватает рабочих рук. В результате мы видим дорожки шириной в одну лопату — по ним пешеходы и курсируют как могут.

«Самое главное, что когда коммунальные службы не чистят снег, а люди его утаптывают, то потом этим же коммунальным службам уже ничего не сделать, потому что снег превращается в лед. Это нужно делать оперативно: как только выпал свеженький снег, который еще можно собрать, тут-то и надо убирать, — рассуждает Владимир Романов. — Как в стародавние времена дворники работали с пяти утра, такого сейчас, конечно, нет. Сейчас они выползают еле-еле к десяти часам, потому что у них руководители приходят к девяти, к десяти. А дворников-то можно заранее направить на более раннюю работу? Но без начальников у нас никто не работает, такая вот система».

Невские Новости / Наталья Казакова

Создается ощущение, что если раньше рабочие прекрасно понимали, где и как им убирать территорию, то сегодня они будто не видят собственный фронт работ. Тем временем горожане, спешащие на работу и по делам, успевают утоптать выпавший снег, а его, как известно, куда тяжелее разгребать.

«В этом и проблема — дворники очень поздно начинают убирать. Первые люди уходят на работу когда? Некоторые в шесть утра выходят, некоторые в семь или в восемь, а дворники приходят к десяти часам и вальяжно начинают убирать. Но здесь он уже затоптан, и его убирать труднее намного. Так что они сами себе, в общем-то, проблемы создают», — резюмирует петербуржец.

Невские Новости / Александр Берг

Ранее первый секретарь санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что в советское время город чистили от снега намного лучше. По его мнению, городские власти во времена СССР действительно «знали, как решать «зимние» проблемы».