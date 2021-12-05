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Активистка Ивасишина: намывная часть Васильевского острова погребена под снегом

Общество
Активистка Ивасишина: намывная часть Васильевского острова погребена под снегом
Федеральное агентство новостей  / 

В Санкт-Петербурге есть место, где абсолютно легально живут люди, «невидимые» для городских коммунальщиков. Об этом в интервью ФАН заявила координатор движения «Сделай район лучше» Юлия Ивасишина.

Начало зимы сложилось для Петербурга не лучшим образом: многочисленные снежные осадки всего за пару дней превратили город в непроходимое снежное болото, а коммунальные службы лишь отчасти решают проблему транспортной и пешеходной проводимости дорог Северной столицы. Однако в ней есть места, которые страдают от завалов куда серьезнее, чем остальная часть города.

Активистка Ивасишина: «Намывная часть Васильевского острова погребена под огромными слоями снега»
Невские Новости / Сергей Борода

«Намывная часть Васильевского острова очень плохо переносит такую непогоду, — заявила Ивасишина. — Фактически все, что находится западнее Морской набережной, не убирается коммунальщиками — а происходит это потому, что эта земля, по документам, еще не передана городу».

Активистка Ивасишина: «Намывная часть Васильевского острова погребена под огромными слоями снега»
Невские Новости / Сергей Борода

Координатор движения отметила, что на практике это приводит к тому, что данная часть Васильевского острова остается погребена под огромными слоями снега, с чем ее жителям приходится справляться самостоятельно.

«Вчера я припарковала там машину, а утром оторвала от нее глушитель, пытаясь вытащить из сугроба, — поделилась подробностями активистка. — Это без преувеличения богом забытое место — хотя сам этот намывной район считается крайне перспективным и развивающимся. Городские службы туда не ездят, а управляющие компании занимаются только пространством внутри дворов».

Активистка Ивасишина: «Намывная часть Васильевского острова погребена под огромными слоями снега»
Федеральное агентство новостей /

Собеседница ФАН заявила, что это не первая по счету зима, в течение которой жители намывных территорий Васильевского острова чувствуют себя покинутыми.

«Такая ситуация сохраняется аж с 2017 года, — подчеркнула Ивасишина. — Люди пытаются решить свои насущные проблемы как могут: например, скидываются и оплачивают трактор, который убирает снежные завалы, позволяя им тем самым без опаски пользоваться личным транспортом. Они делают это, потому что знают: помощи ждать неоткуда».

Активистка Ивасишина: «Намывная часть Васильевского острова погребена под огромными слоями снега»
Невские Новости / Сергей Борода

Ранее политик Сергей Малинкович заявил, что во времена СССР снег в Петербурге убирали лучше. Около недели Северная столица остается погребенной под снежным покровом благодаря нерасторопности коммунальных служб города, считает он.

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Все новости / Общество / Активистка Ивасишина: намывная часть Васильевского острова погребена под снегом
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