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«Ледяное сало» сковало реки Петербурга в первые дни зимы

Общество
«Ледяное сало» сковало реки Петербурга в первые дни зимы
pexels.com  /  Stanislav Kondratiev

Санкт-Петербург, 4 декабря. Необычный «мятый лед» сковал реки и каналы Петербурга в начале зимы: вода застыла завораживающими узорами.

Фотографии необычного явления появились в социальных сетях и вызвали бурное обсуждение. Некоторым петербуржцам такой лед напомнил хинкали или разваренные пельмени.

«Ледяное сало» сковало реки Петербурга в первые дни зимы
Prt Scr instagram.com / @natalia_krasnova_

«Кто-то забыл вынуть пельмени из Невы», — написал один из пользователей Instagram.

Однако на самом деле данное природное явление называется «ледяным салом» — это густой слой мелких кристаллов льда, возникающий на поверхности воды при похолодании. По словам специалистов, к его образованию привел прошедший в Северной столице сильный снегопад, который резко охладил воду.

Продолжение снегопадов ожидается на территории Петербурга в ближайшее время, поэтому горожанам не стоит рассчитывать на потепление. Об этом ранее заявил метеоролог Юрий Куткевич.

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петербург лед река
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