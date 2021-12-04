«Ледяное сало» сковало реки Петербурга в первые дни зимы

Санкт-Петербург, 4 декабря. Необычный «мятый лед» сковал реки и каналы Петербурга в начале зимы: вода застыла завораживающими узорами.

Фотографии необычного явления появились в социальных сетях и вызвали бурное обсуждение. Некоторым петербуржцам такой лед напомнил хинкали или разваренные пельмени.

Prt Scr instagram.com / @natalia_krasnova_

«Кто-то забыл вынуть пельмени из Невы», — написал один из пользователей Instagram.

Однако на самом деле данное природное явление называется «ледяным салом» — это густой слой мелких кристаллов льда, возникающий на поверхности воды при похолодании. По словам специалистов, к его образованию привел прошедший в Северной столице сильный снегопад, который резко охладил воду.

Продолжение снегопадов ожидается на территории Петербурга в ближайшее время, поэтому горожанам не стоит рассчитывать на потепление. Об этом ранее заявил метеоролог Юрий Куткевич.