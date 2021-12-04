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Список проблем Петербурга пополнился крупными авариями на теплосетях
Общество
Список проблем Петербурга пополнился крупными авариями на теплосетях
gptek.spb.ru  /  ГУП ТЭК

Санкт-Петербург, 4 декабря. Последняя неделя принесла с собой в Петербург настоящую снежную зиму, а вместе с ней и обнажила ряд серьезных проблем, с которыми жителям города, похоже, придется иметь дело весь сезон. Ведь к снежным завалам, неочищенной наледи на тротуарах и в целом опасной дорожно-транспортной обстановке добавилась вишенка на торте — крупные аварии на городских теплосетях.

Так, в первые дни декабря в Северной столице случились сразу три прорыва на магистральной линии трубопровода, и эти аварии не назвать незаметными — последствия затронули тысячи жителей нескольких районов. Причин у этих ситуаций может быть две: последствия известного на всю страну «Трубного дела» 2012 года, когда были раскрыта схема укладки использованных труб вместо новых при комплексном ремонте основных проводящих путей, либо в буквальном смысле этого слова преступное недофинансирование, ведь даже без учета первой истории сегодня уровень износа водоснабжающих сетей города достигает 44%. Эти цифры звучат запредельно: городу ежегодно нужно ремонтировать 350–400 километров сети, но Смольный почему-то успевает справиться максимум с 250 километрами.

В грядущем году объем запланированных работ увеличится всего на 40 километров, что выглядит просто мизерно на фоне приведенных показателей и того факта, что город уже «отличился» на старте длительного отопительного сезона. Похоже, что нас ждет затяжной сезон поочередных и нескончаемых проблем, а не комфортная петербургская зима, о которой люди уже и позабыли. Очевидно, что Смольному стоит задуматься хотя бы о корректировке бюджетной политики в отношении ЖКХ, если он, конечно, не хочет потерять последние крупицы доверия жителей к городской власти.

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петербург авария теплосеть
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