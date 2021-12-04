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Петербуржцев ожидает резкое похолодание и небольшой снег 4 декабря

Общество
Петербуржцев ожидает резкое похолодание и небольшой снег 4 декабря
Невские Новости  /  Александр Берг

Санкт-Петербург, 4 декабря. Погода в Санкт-Петербурге в субботу, 4 декабря, будет преимущественно облачной. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как утверждает синоптик, показатели температуры воздуха в Северной столице будут колебаться в пределах от −4 до −6 градусов. В Ленинградской области ожидается похолодание до −8 градусов. Ветер северо-восточный, его скорость составит девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

«Сегодня Северная столица окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклонами. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, пройдет небольшой снег», — отметил Леус.

Как сообщалось ранее, жителей Москвы ожидает потепление в конце декабря. Воздух в российской столице прогреется до −5 градусов, утверждает начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

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погода михаил леус центр фобос
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