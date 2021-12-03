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«Посвящен боли каждого»: социолог Шугалей опубликует книгу «Утраченный Петербург»

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 20:16
Общество
«Посвящен боли каждого»: социолог Шугалей опубликует книгу «Утраченный Петербург»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 3 декабря. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), ученый-социолог Максим Шугалей анонсировал выход книги под названием «Утраченный Петербург», в котором собраны материалы о потерянном наследии Северной столицы.

В своем Telegram-канале глава ФЗНЦ напомнил, что ему пришлось покинуть Петербург почти на два года для проведения социологического исследования на территории Ливии. Попав в плен в африканской стране, Шугалей постоянно вспоминал улицы Северной столицы, и это придавало ему сил. Социолог надеялся вернуться все в тот же Петербург, однако многое в городе оказалось безвозвратно утеряно.

«Много памятников разрушено, а оставшиеся немы и не могут воззвать о помощи. Пришло понимание, что эти годы разделили город на нынешний и утраченный, как ливийская тюрьма разделила мою жизнь на "до" и "после". Этот альбом посвящен боли каждого петербуржца. Я назвал его "Утраченный Петербург"», — написал глава Фонда.

Российский социолог Максим Шугалей в 2019 году отправился в Ливию, где попал в руки местных боевиков, которые отправили его в тюрьму «Митига». Находясь в заточении, ученый часто вспоминал Петербург, «где каждая прогулка — экскурсия». В декабре 2020 года россиянин был освобожден и вернулся на родину.

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петербург ФЗНЦ шугалей
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