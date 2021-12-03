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Елена Бабич озвучила возможную причину гибели сотрудника «Водоканала Петербурга»
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Елена Бабич озвучила возможную причину гибели сотрудника «Водоканала Петербурга»

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 20:35
Общество
Елена Бабич озвучила возможную причину гибели сотрудника «Водоканала Петербурга»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Общественный деятель и лидер движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич, комментируя смертельную трагедию, которая произошла 3 декабря в снегоплавильном пункте «Водоканала Петербурга», рассказала о возможных причинах происшествия.

По ее мнению, несчастного случая с работником, угодившем между зубьев снегодробильной машины, могло не быть, если бы система ЖКХ в Петербурге работала как надо.

«Сейчас на Невском проспекте появилась техника, и я стояла на переходе к метро «Площадь Восстания» — меня саму чуть ли не сбили снегоуборочной машиной. Было такое ощущение, что водитель совершенно неадекватный, он не понимает, куда поворачивать, что он людей вообще не видит, и не понимает, как этой техникой управлять. Я просто еле отскочила за столб, чтобы он меня не загреб. Я была настолько удивлена…

Может, за снегоуборочную технику посадили людей совершенно неподготовленных? У которых и прав нет? У нас управлять техникой некому, а люди разбивают руки и ноги из-за того, что по городу не пройти. Огромное количество аварий. Город совершенно не убирается, а если начинают убирать, то как-то нелепо; или приводят к таким трагедиям. У нас как-то делается все неразумно, если те, кто отвечают за уборку города, совершенно не имеют совести, то губернатор должен с этими людьми расставаться», — заявила Бабич.

Ранее оперный певец Михаил Гаврилов прокомментировал трагедию в Санкт-Петербурге, где снегоуборочной машиной был смертельно травмирован сотрудник «Водоканала Петербурга». По словам артиста, дорожная ситуация в городе остается настолько сложной, что ЧП, к сожалению, не удивляют.

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Все новости / Общество / Елена Бабич озвучила возможную причину гибели сотрудника «Водоканала Петербурга»
петербург трагедия водоканал
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