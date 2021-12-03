Елена Бабич озвучила возможную причину гибели сотрудника «Водоканала Петербурга»

Общественный деятель и лидер движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич, комментируя смертельную трагедию, которая произошла 3 декабря в снегоплавильном пункте «Водоканала Петербурга», рассказала о возможных причинах происшествия.

По ее мнению, несчастного случая с работником, угодившем между зубьев снегодробильной машины, могло не быть, если бы система ЖКХ в Петербурге работала как надо.

«Сейчас на Невском проспекте появилась техника, и я стояла на переходе к метро «Площадь Восстания» — меня саму чуть ли не сбили снегоуборочной машиной. Было такое ощущение, что водитель совершенно неадекватный, он не понимает, куда поворачивать, что он людей вообще не видит, и не понимает, как этой техникой управлять. Я просто еле отскочила за столб, чтобы он меня не загреб. Я была настолько удивлена…

Может, за снегоуборочную технику посадили людей совершенно неподготовленных? У которых и прав нет? У нас управлять техникой некому, а люди разбивают руки и ноги из-за того, что по городу не пройти. Огромное количество аварий. Город совершенно не убирается, а если начинают убирать, то как-то нелепо; или приводят к таким трагедиям. У нас как-то делается все неразумно, если те, кто отвечают за уборку города, совершенно не имеют совести, то губернатор должен с этими людьми расставаться», — заявила Бабич.