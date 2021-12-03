Дмитрий Медведев и Владимир Мединский открыли мемориал к 100-летию восстания в Кронштадте

Кронштадт, 3 декабря. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и помощник президента Владимир Мединский приехали в Кронштадт на открытие мемориала. Спикер Законодательного собрания Александр Бельский также поучаствовал в мероприятии.

Церемония открытия памятника в Кронштадте состоялась 3 декабря. Мемориал посвятили памяти более двух тысяч человек, которые погибли в одном из последних кровавых столкновений Гражданской войны весной 1921 года, а также шести тысячам граждан, приговоренным к тюремным срокам. Торжественную речь на мероприятии произнес заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Мы отдаем жертвам Кронштадтского восстания долг нашей памяти и скорби. Мотивы у восставших моряков были разные — неприятие того курса, который проводился в стране, голод, лишения. Власть не услышала моряков и направила на подавление большое число войсковых соединений. Восстание закончилось ценой огромных человеческих жертв, оно было жестоко подавлено, участников расстреляли или репрессировали», — цитируют Невские Новости речь Дмитрия Медведева.

Кроме Медведева на открытии присутствовали полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и помощник президента Владимир Мединский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также спикер ЗакСа Северной столицы Александр Бельский.

Открытие мемориала в Кронштадте стало возможным благодаря Российскому военно-историческому обществу. Именно там предложили создать памятник, посвященный морякам. Правительство Петербурга поддержало идею. Позднее был объявлен конкурс по созданию макета. Из пяти вариантов выбрали композицию, в центре которой фигура молодого матроса, идущего по дороге на Голгофу.