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Киноленты «Ленфильма» могут появиться на Netflix

Общество
Киноленты «Ленфильма» могут появиться на Netflix
freepik.com  /  Designed by Freepik

Санкт-Петербург, 3 декабря. «Ленфильм» планирует предлагать свои проекты американской стриминговой площадке Netflix после запуска собственного кинопроизводства, заявил гендиректор студии Федор Щербаков.

Старейшая кинокомпания России была создана в 1914 году как Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. За время своего существования на «Ленфильме» выпустили почти 1,5 тысячи полнометражных игровых фильмов. Теперь студия надеется расширить свою экспансию на рынке с помощью онлайн-стримингов.

«Мы со многими платформами разговариваем — со Start, с «КиноПоиском», с More.tv. С Netflix пока мы не разговариваем — это следующий этап. Для того, чтобы разговаривать с Netflix, нам надо запустить собственное производство», — поделился Щербаков с ТАСС.

В этом году студия начинает работать сразу над четырьмя картинами. Кроме того, на уровне питчингов находится один триллер и несколько сериалов, все они на разные темы, подытожил гендиректор «Ленфильма».

Ранее легендарная советская студия «Союзмультфильм» представила на суд маленьких зрителей трейлер перезапуска сериала «Ну, погоди!». Волка озвучил Гарик Харламов, а Зайцу свой голос подарил Дмитрий Хрусталев.

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