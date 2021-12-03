Страшно ходить по улице: в Петербурге из-за бездействия коммунальщиков растет число жертв гололеда

Неубранный снег за последнюю неделю стал самой острой проблемой в Санкт-Петербурге. Огромными, непреодолимыми сугробами и транспортными заторами в 10 баллов дело не ограничилось. Из-за плохой работы коммунальных служб, а точнее практически из-за ее полного отсутствия, страдают горожане: и взрослые, и дети ежедневно получают различного рода травмы, в том числе и переломы.

Например, в Елизаветинской больнице города число пациентов с травмами за последние несколько дней увеличилось вдвое.

ИА «Политика Сегодня» /

Пресс-служба медицинского учреждения подчеркнула, что в период с 28 по 29 ноября количество пострадавших с 20-25 человек в среднем за день увеличилось до 40-47.

Кроме того, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе за последние дни приняли более 30 пациентов — все они получили травмы после падений на неочищенных, но скользких тротуарах.

Невские Новости /

«Если снег не почистишь, он на следующий день превращается в гололед, и это страшно! В первый день после того, как снег выпал, его не убрали (щетками). В итоге на следующий день — гололед, множество детей прям падали и ноги ломали по пути в садик и школы. И что это было? У нас вообще в Питере убирать будут снег? Или 2 см — это не слой для уборки снега? — жалуется в Сети Юлия Б. — Когда уже ЖКХ будет нести за это ответственность, ведь гибнут люди, дети из-за неуборки снега, а потом и из-за гололедицы. В итоге «травма» (травматологическое отделение. — Прим. ФАН) переполнена за эти два дня! Причем и детская, и взрослая!»

Prt Scr vk.com /

Уже в первый день снегопада из-за гололеда переломы, по официальным данным больницы, получили пять петербуржцев.

Среди пострадавших — и маленькие дети. Например, на улице Николая Рубцова в Выборгском районе травмировалась полуторагодовалая девочка, играющая на детской площадке под присмотром папы. Ребенок поскользнулся и разбил нос о скамейку.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Петербуржцы, осознав, что помощи ждать неоткуда, расчищают улицы самостоятельно. К проблеме снега добавилась еще одна — чистить дворы становится сложнее, так как с каждым днем в городе все холоднее. Ночью в воскресенье синоптики обещают до -20 градусов мороза. Помимо этого, 3 декабря в город пришел циклон «Даниэль», который в ближайшие несколько дней усилит снежный коллапс. В общем, зима пришла неожиданно, а городские власти во главе с Александром Бегловым, увы, бездействуют.